Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Oynadığı diziler | Sevgilileri kimler?

Nilperi Şahinkaya kimdir? Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın hayatı merak konusu oldu. Kerem Bursin ile rol aldığı Blue TV'de yayınlanan Aynen Aynen adlı dizi ile sık sık gündem olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Oynadığı diziler..

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Salim Levent Şahinkaya'nın büyükelçi olması nedeniyle ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de almıştır. 2003 yılında Ankara'ya yerleşip, 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu.

İlk oyunculuk deneyimini okul yıllarında rol aldığı Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, 2013 yılında “Kayıp” adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Kaan Taşaner, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol almıştır. 2013-2014 sezonunda “Kim Korkar Hain Kurttan?” adlı tiyatro oyununda Zerrin Tekindor, Haluk Bilginer, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile birlikte rol almıştır. Nilperi Şahinkaya, 2014 yılında “Kiraz Mevsimi” adlı dizide başrolleri Dağhan Külegeç, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu ile paylaşmıştır.

2017 yılında “Deli Aşk” isimli sinema filminde rol almıştır. Ardından ise 2018 yılında yayınlanan “Yaşayamayanlar” isimli internet üzerinden yayınlanan Türk Vampir dizisinde “Melisa” karakterine hayat vermiştir. Karakomik Filmler 1, Kuzgun, Aynen Aynen ve son olarak Yeni Hayat gibi projelerde de yer alan Nilperi Şahinkaya, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce bilmektedir.

Ödülleri:

Tevfik d'Or Tiyatro Festivali, En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödül (2005)

Avignon Tiyatro Festivali Özel Daveti (2005)

Tevfik d'Or Tiyatro Festivali, Fransız Büyükelçisi Özel Ödülü (2006)

24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülü, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu, Kalp, (2019)

Nilperi Şahinkaya’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Yeni Hayat (Nevin) (TV Dizisi)

2019 – Karakomik Filmler 1 (Jaclyn) (Sinema Filmi)

2019 – Aynen Aynen (Nil) (TV Dizisi)

2019 – Kuzgun (Güneş) (TV Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Melisa) (TV Dizisi)

2017 – Deli Aşk (Melodi) (Sinema Filmi)

2017 – Benim Babam Bir Melek (Sandra) (TV Filmi)

2016 – N’olur Ayrılalım (Temmuz) (TV Dizisi)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Aslı) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kiraz Mevsimi (Şeyma) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp ((Defne/Sedef) (TV Dizisi)

2010-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mesude) (TV Dizisi)

2009 – Deniz Yıldızı (Hande) (TV Dizisi)