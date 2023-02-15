Nils Arvidsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Arvidsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils Arvidsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils Arvidsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils Arvidsson 28 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nils Erik Hjalmar Arvidsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils Arvidsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Nils Arvidsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nils Arvidsson'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nils Arvidsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nils Arvidsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nils Arvidsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils Arvidsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2019 yılında Helsingborg U17

1 Ocak 2020 yılında Helsingborg U19

16 Temmuz 2021 yılında Venezia U19

10 Ocak 2022 yılında Helsingborg U19

11 Ocak 2022 yılında Helsingborgs IF

6 Mayıs 2022 yılında Ängelholms FF

30 Kasım 2022 yılında Helsingborgs IF

Nils Arvidsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils Arvidsson şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.