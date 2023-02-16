Nils Butzen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Butzen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils Butzen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils Butzen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils Butzen 2 Nisan 1993 tarihinde Mühlhausen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils Butzen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini think forward yapmaktadır. Nils Butzen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nils Butzen'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nils Butzen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nils Butzen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nils Butzen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils Butzen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Magdeburg U19

1 Temmuz 2011 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2019 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2021 yılında FSV Zwickau

Nils Butzen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils Butzen şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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