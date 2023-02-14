Nils De Mol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils De Mol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils De Mol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils De Mol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils De Mol 3 Mayıs 2001 tarihinde Muttenz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils De Mol Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Heusler Werthmüller Heitz yapmaktadır. Nils De Mol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nils De Mol'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nils De Mol Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nils De Mol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nils De Mol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils De Mol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U21

1 Ekim 2020 yılında FC Wil 1900

31 Aralık 2020 yılında FC Basel U21

5 Ocak 2021 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

Nils De Mol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils De Mol şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nils De Mol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Muttenz (10/2010-07/2012), FC Basel 1893 (07/2012-)

İsviçre U20 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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