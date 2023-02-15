Nils Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils Eriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils Eriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils Eriksson 16 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils Eriksson Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Neverland Management yapmaktadır. Nils Eriksson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 12 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Nils Eriksson'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nils Eriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nils Eriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nils Eriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils Eriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sundsvall U19

12 Şubat 2020 yılında Gefle

Nils Eriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils Eriksson şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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