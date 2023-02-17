Nils Mortimer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Mortimer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils Mortimer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils Mortimer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils Mortimer 11 Haziran 2001 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Nils Mortimer Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils Mortimer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Nils Mortimer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nils Mortimer'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nils Mortimer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nilsmortimer/

Nils Mortimer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nils Mortimer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nils Mortimer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils Mortimer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Barça U16

1 Temmuz 2017 yılında Barça U18

1 Temmuz 2018 yılında Barça U19

1 Temmuz 2020 yılında Barcelona B

7 Temmuz 2022 yılında Viborg FF

Nils Mortimer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils Mortimer şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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