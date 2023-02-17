Nils Ostermann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Ostermann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils Ostermann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils Ostermann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils Ostermann 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Nils Bastian Ostermann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils Ostermann Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nils Ostermann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nils Ostermann'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nils Ostermann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nils Ostermann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nils Ostermann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils Ostermann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2019 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2020 yılında Sturm Graz II

Nils Ostermann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils Ostermann şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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