Nils Pedat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Pedat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nils Pedat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nils Pedat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nils Pedat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Pedat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils Pedat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils Pedat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils Pedat 12 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils Pedat Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nils Pedat, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nils Pedat'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nils Pedatboyu ve yaşı kaç

Nils Pedat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nils Pedat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Nils Pedat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils Pedat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Stade Nyonnais

22 Eylül 2020 yılında Servette U21

2 Temmuz 2021 yılında Servette FC

14 Temmuz 2022 yılında Stade Nyonnais

Nils Pedat kimdir

Nils Pedat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils Pedat şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Nils Pedat nereli

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