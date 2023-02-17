Nils Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils Pierre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils Pierre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils Pierre 4 Şubat 1995 tarihinde Oostende şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils Pierre Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Nils Pierre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Nils Pierre'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nils Pierre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nils Pierre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nils Pierre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils Pierre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında KV Oostende

21 Ocak 2015 yılında FC Gullegem

30 Haziran 2015 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2015 yılında FC Gullegem

1 Temmuz 2017 yılında FC Knokke

Nils Pierre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils Pierre şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KV Oostende

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.