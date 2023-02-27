Nils Purins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Purins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils Purins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils Purins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils Purins 1 Ağustos 1998 tarihinde Jurmala şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Nils Toms Puriņš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils Purins Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CATENACCIO yapmaktadır. Nils Purins, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 8 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Nils Purins'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nils Purins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nils Purins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nils Purins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils Purins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında FS Jelgava II

8 Mart 2018 yılında Riga

Nils Purins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils Purins şuan Riga FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nils Purins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Skonto Riga

Letonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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