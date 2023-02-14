Nils Reichmuth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Reichmuth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils Reichmuth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils Reichmuth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils Reichmuth 22 Şubat 2002 tarihinde Zug şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre,Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nils Ramiro Reichmuth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils Reichmuth Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Nils Reichmuth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nils Reichmuth'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nils Reichmuth Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nils Reichmuth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nils Reichmuth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils Reichmuth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich U18

18 Haziran 2020 yılında FC Zürich

8 Eylül 2021 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2023 yılında FC Zürich

Nils Reichmuth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils Reichmuth şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nils Reichmuth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zürich (-2020)

İsviçre U20 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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