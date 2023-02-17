Nils Von Niederhausern kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Von Niederhausern Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils Von Niederhausern adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils Von Niederhausern Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils Von Niederhausern 10 Ocak 1996 tarihinde Winterthur şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Nils Andreas von Niederhäusern şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils Von Niederhausern Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Füglister Sports Management yapmaktadır. Nils Von Niederhausern, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 3 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Nils Von Niederhausern'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nils Von Niederhausern Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nils Von Niederhausern isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nils Von Niederhausern Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils Von Niederhausern futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2011 yılında FC Zürich U16

1 Temmuz 2012 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich U21

6 Ekim 2016 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2017 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2019 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

3 Ağu 2020 yılında SC YF Juventus

Nils Von Niederhausern Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils Von Niederhausern şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nils Von Niederhausern Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Wiesendangen (2004-2006), FC Winterthur (2006-2011), FC Zürich (2011-2016)

İsviçre U20 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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