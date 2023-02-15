Nils Wallenberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Wallenberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils Wallenberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils Wallenberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils Wallenberg 10 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils Wallenberg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Nils Wallenberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nils Wallenberg'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nils Wallenberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nils Wallenberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nils Wallenberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils Wallenberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında IF Bromma U19

1 Temmuz 2020 yılında Brommapojkarna

8 Ocak 2022 yılında Värnamo

Nils Wallenberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils Wallenberg şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nils Wallenberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (2009-2021)

İsveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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