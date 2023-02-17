Nils Zatl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nils Zatl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nils Zatl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nils Zatl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nils Zatl 3 Nisan 1992 tarihinde Kirchdorf an der Krems şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nils Zatl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EK24 yapmaktadır. Nils Zatl, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nils Zatl'nin First Vienna FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nils Zatl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nils Zatl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nils Zatl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nils Zatl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Sattledt Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında Ried/Tr. Jgd.

1 Temmuz 2008 yılında Pasching Alt.

1 Ocak 2010 yılında Sattledt

1 Ocak 2012 yılında FC Wels

21 Ocak 2013 yılında UnionSt.Florian

1 Temmuz 2014 yılında Ritzing

27 Ocak 2016 yılında SV Horn

7 Temmuz 2017 yılında Doxa Katokopias

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2020 yılında Taraz

20 Ağu 2020 yılında FAC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2022 yılında First Vienna FC

Nils Zatl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nils Zatl şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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