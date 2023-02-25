Nilsen Gjinaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nilsen Gjinaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nilsen Gjinaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nilsen Gjinaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nilsen Gjinaj 19 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nilsen Gjinaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nilsen Gjinaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nilsen Gjinaj'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nilsen Gjinaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nilsen Gjinaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nilsen Gjinaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nilsen Gjinaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Partizani B

1 Temmuz 2021 yılında KF Luzi United

Nilsen Gjinaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nilsen Gjinaj şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.