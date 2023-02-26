Nilson Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nilson Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nilson Junior kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nilson Junior ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nilson Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nilson Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nilson Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nilson Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nilson Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nilson Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nilson Junior 9 Eylül 1991 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Nilson Barbosa Nascimento Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nilson Junior Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nilson Junior, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nilson Junior'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nilson Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nilson Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Nilson Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nilson Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CRB

1 Temmuz 2012 yılında Moreirense

30 Haziran 2013 yılında CRB

1 Ocak 2015 yılında Boquinhense-SE

1 Haziran 2015 yılında Olímpico (SE)

10 Ekim 2017 yılında Sousa

6 Nisan 2018 yılında Treze FC

16 Ocak 2019 yılında FC Cascavel

7 Haziran 2019 yılında Jacuipense-BA

23 Ağustos 2019 yılında América

16 Ocak 2020 yılında Treze FC

25 Ocak 2021 yılında Vila Nova FC

2 Haziran 2021 yılında Sampaio Corrêa

5 Ağustos 2022 yılında Sepahan

Nilson Junior kimdir

Nilson Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nilson Junior şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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Nilson Junior nereli

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