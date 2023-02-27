Nilson Loyola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nilson Loyola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nilson Loyola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nilson Loyola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nilson Loyola 26 Ekim 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Nilson Evair Loyola Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nilson Loyola Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nilson Loyola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nilson Loyola'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nilson Loyola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LoyolaNilson

http://www.instagram.com/nilson.loyola/

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Nilson Loyola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nilson Loyola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Nilson Loyola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nilson Loyola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2015 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2019 yılında Goiás EC

1 Temmuz 2019 yılında Sport. Cristal

Nilson Loyola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nilson Loyola şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Nilson Loyola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 7 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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