Nilsu Berfin Aktaş'ın görüntüsü fragmanın önüne geçti! Kameralarda adeta çıplak görüntülendi!

Star Tv'de yayınlanan yeni dizinin kadrosunda yer alan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın, tanıtım fragmanındaki bir sahnesi tüm dizinin önüne geçti.

Nilsu Berfin Aktaş dizide tasarımcı olma hayaliyle bir yarışmaya katılan 'Hayat' karakterini canlandırıyor. Aktaş fragmanda bir yarışma için tasarladığı kıyafetle podyuma çıktığında tamamen transparan görüntü vererek tamamen çıplakmış gibi kameralara yansıdı.

Fragmandaki bu kare sosyal medyada "Çıplak mı gerçekten?", "Çıplak gibi inanılmaz", "Çıplak değil bence" gibi yorumlar almasına sebep oldu.

EN BÜYÜK HAYALİ...

Öte yandan Aktaş, geçen günlerde en büyük hayalini açıklamıştı. Güzel oyuncu, "Çok hayalim var. Hayalperest bir insanım. İleride bir film yazmak, yönetmek ve o filmde rol almak istiyorum" demişti.

İşte o görüntü.