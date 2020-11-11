İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağustos ayında düzenlenen iddianamede, hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Nilüfer Aydan'ın hayatı, internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Yeşilçam'ın ünlü ve sevilen oyuncusu Nilüfer Aydan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Suçu ne? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

NİLÜFER AYDAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Gerçek adı Aydan Canbula olan 80 yaşındaki Nilüfer Aydan, 29 Şubat 1940 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi.

1955 yılında bir filmde küçük bir rol oynamasının ardından üç yıl sonra profesyonel sinema oyunculuğuna başladı. Dans ve folklore olan ilgisi ve yeteneği nedeniyle birlikte çalışmaya başladığı Yılmaz Duru ile evlendi ve ilk erkek evladı olan Turhan Sermi Duru 1958 yılında dünyaya geldi.

1958 ile 1961 yılları arasında Nilufer Aydan ve Yılmaz Duru kariyerlerine Amerika'da New York City Broadway sahnelerinde folklor ve çeşitli Turk dans örneklerini sergileyerek kariyerlerine devam ettiler. Ancak, 1961 yılı sonlarına doğru Amerika'dan dönmeleri ayrılmalarına sebep oldu.

Nilüfer Aydan, 1963 yılında yönetmen Halit Refiğ ile evlendi. Bu evliliğin de kısa sürmesinin ardından, 1969 yılında en son evliliğini yaptı ve sinema kariyerine 1983 yılına kadar ara verdi. Bu zaman zarfı içerisinde tekrar bir erkek evladı, Kayhan Yılmaz, 1970 yılında dünyaya geldi.

2000'li yılların başlarına kadar hem sinemada çeşitli rollerde oynadı hem de dans etmeyi sürdürdü. Sanatçı, halen Sinema ve Televizyon dizilerinde de rol almaktadır.

Gündemdeki haberler ardından Nilüfer Aydan’ın hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. Şafak Bekçileri, Hicran Sokağı, Yörük Ali, Kanunsuzlar gibi pek çok projede yer alan Nilüfer Aydan, 2000 yılında ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü.

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NİLÜFER AYDAN SUÇU NE?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağustos ayında düzenlenen iddianamede, 80 yaşındaki Nilüfer Aydan’ın 2018’de sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığı şeklinde ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı.

İddianamede Nilüfer Aydan’ın sosyal medya hesabından 2016-2017 ve 2018’de yaptığı 4 paylaşımın cumhurbaşkanını tahkir kastı ile yaptığı ileri sürülerek paylaşımların düşünce ve eleştiri özgürlüğünde değerlendirilemeyeceğini belirtildi.