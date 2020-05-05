Nilüfer Belediyesi "balkon tarımı" için ücretsiz sebze fidesi dağıtacak

BURSA (AA) - Nilüfer Belediyesi balkon tarımını teşvik etmek amacıyla ilçe sakinlerine balkonlarında ekmeleri için ücretsiz sebze fideleri dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, şehirde yaşayan vatandaşları da tarımsal üretime dahil etmek için ''Fidesi bizden, ürün sizden'' sloganıyla, balkonunda, terasında veya bahçesinde sebze yetiştirmek isteyenlere ücretsiz sebze fidesi dağıtılacağı duyuruldu.

İlçe kırsalında üretilen 3 çeşit domates, 5 çeşit biber ve 2 çeşit patlıcan fidelerinin 11 Mayıs tarihinde saat 13.00’de Nilüfer Halk Evi önünde kurulacak stantlarda vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu dağıtımın bir hafta süreyle hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında devam edeceğini bildirdi.

Yeni nesilleri tarımla tanıştırmanın en keyifli yolunun balkon tarımı olacağını ifade eden Erdem, tüm Nilüferlileri balkon tarımına davet etti.











Kaynak: AA