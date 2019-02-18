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  3. Nilüfer Belediyespor:3-Aydın Büyükşehir Belediyespor:0

Nilüfer Belediyespor:3-Aydın Büyükşehir Belediyespor:0

Vestel Venüs Sultanlar Liginin 19.haftasında Nilüfer Belediyespor ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine 3-0 mağlup oldu.

Nilüfer Belediyespor:3-Aydın Büyükşehir Belediyespor:0

Vestel Venüs Sultanlar Liginin 19.haftasında Nilüfer Belediyespor ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine 3-0 mağlup oldu.

Salon: Cengiz Çöllü

Hakemler: Arzu Emiroğlu-Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur, Selin, Buse, Bytsenko, Lazic, Aylin, Aslı

Başantrenör:Alper Hamurcu

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gonzales, Brayelin, Gözde, Duygu, Fulden, Jineiry, Seda, Ezgi, Nikoleva

Başantrenör:Mustafa Umut Uysal

Setler: (25-18), (25-18), (25-20)

Süre: 83 dakika (29, 25, 29)

Kaynak: İHA

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