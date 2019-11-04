Nilüfer Elik Yılmaz kimdir? Nerelidir? Neden görevden uzaklaştırıldı?

Mardin Kızıltepe Belediyesi son dakika haberine göre Nilüfer Elik Yılmaz görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı yerine Kaymakam Hüseyin Çam kayyum olarak atandı. Peki Nilüfer Elik Yılmaz kimdir, nerelidir? İşte cevabı haberimizde...

NİLÜFER ELİK YILMAZ KİMDİR? NERELİDİR? NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Martin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılamasının devam ettiği, ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturmalarının sürdürüldüğü anımsatıldı.Açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz'ın, hakkında devam eden adli işlem süreçler göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden bakanlığın onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Nilüfer Elik Yılmaz'ın yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın görevlendirildiği kaydedildi.

NİLÜFER ELİK YILMAZ KİMDİR? NERELİDİR?

1962 yılında Mardin Yardere köyünde doğan Nilüfer Elik Yılmaz, ilk, orta ve lise eğitimimi Kızıltepe'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde 2. sınıf öğrencisiyken çeşitli nedenlerden dolayı eğitime devam edemeyen Yılmaz, BDP kadın meclisinde ve Mardin teşkilatı disiplin kurulunda aktif olarak görevler üstlendi. Yılmaz, evli ve bir çocuk annesidir. Nilüfer Elik Yılmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'nin Mardin Kızıltepe Belediye Eş Başkan adayı olmuştu.