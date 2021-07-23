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  3. Nilüfer kötü haberi kızının doğum gününde açıkladı! Hayranlarından destek mesajları yağdı...

Nilüfer kötü haberi kızının doğum gününde açıkladı! Hayranlarından destek mesajları yağdı...

Ünlü şarkıcı Nilüfer, 21 yaşındaki kızı Ayşe Nazlı'nın doğum gününde kahreden haberi açıkladı.

Ünlü şarkıcı Nilüfer, 1999 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği 21 yaşındaki kızı Ayşe Nazlı'nın doğum gününde kızının koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Kızının pasta üflediği anı yayınlayan ve maskeyle şarkı söyleyen Nilüfer, "Kızım kovit oldu. Veeee onun bugün doğum günü tam 21 oldu. Çok mutlu ol bir tanem kızım. Beni merak edenlere ben iyiyim. Çok yakında yaşadıklarımızla ilgili bir video koyacağım. Maskeyle şarkı söylemek bu kadar oluyor" not ekleyerek paylaştı.

Ünlü sanatçıya arkadaşları ve sevenlerinden geçmiş olsun mesajı yağdı. 

Nilüfer kötü haberi kızının doğum gününde açıkladı! Hayranlarından destek mesajları yağdı...Nilüfer kötü haberi kızının doğum gününde açıkladı! Hayranlarından destek mesajları yağdı...

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