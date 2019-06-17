Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan şehirlerle eşleşiyor

Nilüfer Belediyesi'nin Yunanistan ve Litvanya'daki belediyelerle Avrupa Birliği Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Programı kapsamında yürüttüğü "Kırsal Kalkınma İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" isimli projenin ilk faaliyeti Nilüfer'de yapıldı.

Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarih ve Turizm Bürosu iş birliğinde koordine edilen "Kırsal Kalkınma İçin Yenilikçi Yaklaşımlar (Innovation for Rural Development - IRD)" Projesi'nin ilk etkinliği Yunanistan ve Litvanya heyetlerinin katıldıkları programla gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi, Yunanistan'ın Sakız Belediyesi ve Yunanistan'dan Mesta Kültür Derneği ile Litvanya Trakai Belediyesi ortaklığında, Avrupa Birliği Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Programı kapsamında yürütülen projenin ilk ayağı 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Proje kapsamında Yunanistan ve Litvanya'dan gelen heyetler, ilk olarak Nilüfer İnovasyon Merkezinde, yerel yönetimlerde inovasyon merkezi kurma eğitimi aldılar.

Aralarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve dernek temsilcilerinin yer aldığı, projenin Yunanistan ve Litvanyalı ortakları, Nilüfer İnovasyon Merkezi'nin kuruluşu ve işleyişi hakkında iki gün süren eğitim aldı. Eğitim kapsamında yerel yönetimlerde kurumsal inovasyon sisteminin kurulması ve vatandaş katılımının sağlanması konularında Nilüfer İnovasyon Merkezi'nin iyi örnekleri hakkında bilgi edinen heyet, kendi belediyelerinde kuracakları inovasyon merkezleri için ön hazırlık çalışmalarını tamamladılar. Eğitime katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adem Vural yaptığı konuşmasında, "Bu proje kapsamında Yunanistan ve Litvanya'dan gelen belediye yetkililerinin İnovasyon Merkezi'mizden aldıkları iyi örnekle kendi kurumlarını, şehirlerini ve sosyal hayatlarını geliştiriyor olmaları bizler için çok değerli. Birlikte yürüttüğümüz bu projenin gelecekte kuracağımız işbirlikleri için büyük önem arz ettiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Eğitimin ardından yabancı ortaklar Misi ve Gölyazı'da kendi ülkelerinden kırsal turizm, kültürel ve doğal mirasın korunması konusunda iyi örneklerini paylaştı. Coğrafya ve turizm ekonomisi açısından Gölyazı Mahallesi ile benzerlikler gösteren Litvanya'nın Trakai Belediyesi Turizm Bilgilendirme Merkezi sorumlusu Viktoriya Podlipajeva ve Litvanya Kırsal Turizm Derneği Temsilcisi Simona Sovaite, bölgelerinde doğa ve kültürel turizm alanlarındaki öncü ve ilham verici uygulamaları anlattı.

Bunun yanı sıra, Misi Mahallesi ile benzerlikler gösteren Orta Çağ'da kurulan ve kentsel sit olan Yunanistan Sakız Adası'ndaki Mesta Köyü Kültür Derneği temsilcileri Leonarda Marina Pippidi ve Nikos Kounanos, imece usulü ile gerçekleştirdikleri çalışmaları ve öncü turistik uygulamalarını Misili ve Gölyazılı vatandaşlarla paylaştılar.

Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, "Nilüfer Belediyesi olarak Kırsal Kalkınma İçin Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi'ni oldukça önemsiyoruz. Tecrübelerimizi paylaşırken bizlerin de onlardan öğreneceği çok şeyi olduğunu biliyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin çabalarıyla doğa ve kültürel turizm konusunda önemli bir aşamaya geldik. Başta kentsel sitler olan Misi ve Gölyazı olmak üzere Nilüfer'in kırsal kesiminde kültürel turizmin kalkınması için geniş çaplı çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Kaynak: İHA