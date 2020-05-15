Nilüfer’de 19 Mayıs coşkusu yaşanacak

Nilüfer Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda halka bayram coşkusunu yaşatacak. Gün boyu kent içinde gezecek araçlarla müzik yayının yapılacağı ve mini konserlerin verileceği 19 Mayıs günü saat 19.00'da da Nilüferliler hep birlikte balkonlarından İstiklal Marşı okuyacak.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, bütün yurtta olduğu gibi Nilüfer'de de korona virüs gölgesi altında ama büyük gurur ve coşkuyla kutlanacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yaktığı büyük günün 101. yılında, korona virüsü salgını nedeniyle kutlamalar bu yıl ilk defa halkın katılacağı büyük alanlarda yapılamayacak. Nilüfer Belediyesi, içinde bulunulan şartlara rağmen bayram coşkusunu herkese yaşatacak etkinlikler düzenleyecek.

Nilüfer'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çelenk koyma töreni ile başlayacak. Çelenk koyma töreni pandemi nedeniyle az katılımla ve sosyal mesafe korunarak düzenlenecek. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek çelenk koyma törenine sadece Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Başkan Yardımcıları ile protokol üyeleri katılacak.

Nilüfer Belediyesi halka bayram coşkusunu yaşatmak için gün boyu kentin cadde ve sokaklarında özel araçlarla müzik yayını yapacak. Müzik grupları ile Nilüfer Bandosu da araçlarla kenti gezip, belli noktalarda mini konserler vererek halka bayram sevinci yaşatacak.

"O Ses Türkiye Yarışması"nın 2020 sezonu şampiyonu olan ve aynı zamanda Uludağ Üniversitesi'nde öğrenci olan Alkan Dalgakıran da 19 Mayıs günü Nilüferliler ile olacak. Alkan ve orkestrası 19 Mayıs günü saat 15.00'ten sonra Nilüfer Belediyesi'nin özel aracıyla gezerek kentin belli noktalarında saat 18.00'e kadar mini konserler verecek.

Saat 19.00'da balkonlarda İstiklal Marşı okunacak

Saatler 19.00'u gösterdiğinde ise tıpkı 23 Nisan'da olduğu gibi tüm Nilüferliler balkonlarda buluşarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyacak. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bütün Nilüferliler'i 19 Mayıs Salı günü saat 19.00'da balkonlarına çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okumaya çağırdı. Erdem, "Kurtuluş Savaşı'nın ateşinin yakıldığı o büyük günün 101. yılında, umudumuzu, inancımızı taptaze tutuyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda içinde bulunduğumuz şartlara uygun olarak bayram sevincimizi yine coşkuyla gururla paylaşacağız" dedi.

Sanatçı İskender Paydaş da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Nilüfer Belediyesi ile ortak bir projeye imza atacak. Gençlik ve Spor Bayramı'na özel "Adımız 19 Mayıs" adlı bir şarkı düzenlemesi yapan İskender Paydaş, Nilüfer Gençlik Korosu ve Nilüfer Oda Orkestrası'nın yanısıra, rock ve rap müzik dünyasının ünlü isimlerinin de katılımıyla seslendirilen şarkıyı, ilk kez 19 Mayıs'ta sosyal medya üzerinden paylaşıma sunacak.

Kaynak: İHA