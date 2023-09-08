Nilüfer’de gençlere burs desteği

Nilüfer Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği protokolü imzaladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Nilüfer’de gençlere burs desteği

Nilüfer Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği protokolü imzaladı. "Okutan Nilüfer Projesi" ile Nilüfer'de ikamet eden başarılı ve maddi imkanı kısıtlı üniversite öğrencileri burs desteği alacak.

Eşitlik temel değerini benimseyen Nilüfer Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile iş birliği protokolüne imza attı. Fırsat eşitliği sağlayacak "Okutan Nilüfer Projesi" ile iki kurum güç birliği yapıyor. Okutan Nilüfer Projesi çerçevesinde Nilüfer sakinleri, ilçede maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte zorlanan üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olacak. Projeye katılmak isteyen Nilüfer sakinleri tarafından Türk Eğitim Vakfı'nda oluşturulacak burs fonu ile gençlere 9 ay boyunca eğitim desteği sağlanacak.

Proje ile ilgili protokol Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde imzalandı. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın katıldı. İmzanın ardından konuşan Başkan Erdem, verdikleri destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da Nilüfer Belediyesi'ne ve Nilüfer sakinlerine gençlerin eğitimi, hayalleri ve geleceği için gösterdikleri dayanışma ve katkıları için teşekkür etti.

'Okutan Nilüfer Projesi'ne destek vermek isteyenler Türk Eğitim Vakfı'nın internet sitesinden başvuruda bulunabilir.

Nilüfer’de gençlere burs desteği

Nilüfer’de gençlere burs desteği

Nilüfer’de gençlere burs desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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