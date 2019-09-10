Nilüfer’de hastane alanı için Başkan Erdem’den çağrı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda hastane olarak ayrılan alanın kültürel alan ve kent meydanı olarak inşa edilmesini istediklerini belirterek, "Kültür sanat alanında Türkiye'de örnek bir yerdeyiz ama mekansal sıkıntı yaşadığımız gerçek. Bu konularda çeşitli önerilerimiz oldu. Kamu alanlarında tahsisle ilgili başvuru yaptık ama olumlu sonuçlar alamadık. Şehir Hastanesi'nin inşa edilmesiyle burada hastane ihtiyacı da kalmadı" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin 5 yıllık yol haritasını belirleyecek olan 2020-2024 Stratejik Planı, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Yeni bir başarı hikayesini Nilüferliler ile birlikte yazacaklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, kamu alanlarının ihtiyaca göre kullanılmasının birçok sıkıntıyı gidereceğini belirtti.

Nilüfer Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Nilüfer "Barış Meclis'inde gerçekleşen toplantıda Nilüfer Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planı oylandı.

Nilüfer Belediyesi'nin 5 yıllık yol haritasını belirleyecek olan planın hazırlık sürecini değerlendiren Başkan Turgay Erdem; "Bizler stratejik plan çalışmasını her şeyden önce yurttaşların yönetim süreçlerine katılmasını sağlayacak bir yöntem olarak da çok önemsiyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020-2024 stratejik plan çalışmalarımızı yaparken de "birlikte yönetim" anlayışımız gereği tüm paydaşlarımızla ortak bir çalışma yürüttük. "Benim Mahallem Benim Geleceğim" sloganıyla Mahalle Çalıştayları düzenleyerek, çocuk atölyeleri organize edip, anketler yaparak, tüm Nilüferlilerin sürece katılımını sağladık. Bu çalışmanın sonunda 2020-2024 Stratejik Planı, Kurumsal Gelişim, Kentsel ve Kırsal Gelişim, Toplumsal Gelişim, Ekolojik Denge ve Ekonomik Gelişim gibi 5 stratejik amaç başlığı altında topladık. Bu stratejik amaçlar doğrultusunda hizmet planlamasını yaparken de "Yeni Nesil Nilüfer" kavramını hayata geçirecek projelere öncelik tanıdık" dedi.

"Gelecekten sorumluyuz"

"Yeni nesil Nilüfer" kavramının, dünyaya bir çocuğun-bir gencin gözünden bakarak, geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek bir kent yapılanması kurgulamayı ifade ettiğini kaydeden Başkan Turgay Erdem, "Bizler de, Stratejik Planın hazırlama sürecinde Nilüfer'de yaşayan tüm gençleri temsilen Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile ortak çalışmalar yürüttük. Böylece gençler de yerel karar alma mekanizmalarına dahil olarak görüşleri ile katkı sağladılar. Nihayetinde hepimiz gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmakla yükümlüyüz. Gelecekten sorumluyuz. Bizler de insanların yaşamaktan keyif alacağı, sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçtiği ve insan hayatına her yönüyle yaşam kalitesi kazandıran bir kent yaratma çabasındayız. O nedenle önümüzdeki dönem Nilüfer için, yeni teknolojilerin kent yaşamına entegre edileceği bir dönem olacak. Ayrıca tarım alanında kırsal kalkınmaya ağırlık vererek atalık tohum, doğal gübre, temiz toprak gibi konularda farkındalık yaratacağız. Önümüzdeki dönemde ekolojik tarımı ve yerel tohum üretimini destekleyen çabalarımız sürerken, öte yandan kooperatifler aracılığıyla Nilüferliyi sağlıklı gıdayla buluşturacak girişimlerimiz de olacak" dedi.

Nilüfer'de tüm paydaşlarla ve Nilüferlilerle birlikte yeni bir başarı hikayesi yazacaklarını kaydeden Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planı'nın oluşmasında katkı sağlayan tüm paydaşlara da teşekkür etti.

Hastane alanı için çağrı

Başkan Erdem'in konuşmasının ardından AK Parti ve CHP Grup sözcüleri de görüşlerini belirtti. AK Parti Grubu tarafından gündeme getirilen kültürel alan ve kent meydanı eksikliği üzerine açıklama yapan Başkan Turgay Erdem, "Kültür sanat alanında Türkiye'de örnek bir yerdeyiz ama mekansal sıkıntı yaşadığımız gerçek. Bu konularda çeşitli önerilerimiz oldu. Kamu alanlarında tahsisle ilgili başvuru yaptık ama olumlu sonuçlar alamadık. Okul ziyaretleri yaptık oralarda da spor sanat kültür mekanları talepleri geliyor. Bölgemizde hazine arazilerimiz var. Bu tür alanların kamu alanı olarak ihtiyaca göre öncelikli projelerde kullanılması önemli. Bu konuda herkes elini taşın altına koymalı. Biz kamu alanlarını doğru kullanabilirsek birçok ihtiyacı göreceğiz. Bölge hastaneleri yapılınca FSM Bulvarı'ndaki hastane alanına ihtiyaç kalmadı. Büyük bir kamu alanı ve Nilüfer'in en ortasında. Çeşitli hissedarları var. Vakıflar, Hazine ve Büyükşehir Belediyesi bir araya gelerek orada ortak nokta bulabilir. Sonra oraya ortak akılla en verimli ve ihtiyacı karşılayabilecek ortak bir proje yapılabilir. Ama ilk önce bir koordinasyon kurulu gerekiyor ve bunu yapabilecek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'dir. Büyükşehir isterse sorunu çözebilir. Buradaki tüm meclis üyelerimize çağrıda bulunuyorum. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapalım ve o alanın bir anayasasını koyalım. O alanda kent meydanı da oluşur, kültürel sportif alanlarda ortaya çıkar. Kamu alanlarını belediyeler olarak daha verimli kullanmalıyız. Biz kurum olarak amacı dışında kullanılmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından oylamaya sunulan Nilüfer Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerine aşure dağıtılan toplantıda Başkan Erdem ayrıca Muharrem ayını da kutlayarak bereket ve sağlık getirmesi dileklerinde bulundu. Turgay Erdem, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla ders başı yapan öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Kaynak: İHA