Nilüfer'de su kesintisi 24 Eylül |Hangi mahallelerin suları kesilecek?

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde su kesintisi uygulanacağı açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, Nilüfer'de uzun süreli su kesintisi yapılacağı bilgisi üzerine vatandaşlar, konuyla ilgili Nilüfer su kesintisi 24 Eylül! Hangi mahallelerin suları kesilecek? Sular ne zaman gelecek? sorularıyla bilgi almaya çalıştı. Biz de bu konuya ilişkin bilgileri toplayıp haberimizde derledik.

NİLÜFER'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile Metro Caddesi (Metro Market arkası) ve civarında, 24.09.2020 tarihinde 10:00 - 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi.