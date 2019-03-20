Nilüfer’de su kesintisi "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak" Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İlçesi Demirci Mahallesi ve civarında 21 Mart Perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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