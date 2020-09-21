Nilüfer’de su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Peki Nilüfer'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağı belirtildi. Yetkililerden alınan bilgide, yapılacak çalışmalar kapsamında 22 Eylül tarihinde Nilüfer'de suların olmayacağı ifade edildi.
NİLÜFER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İhsaniye Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı - Barbaros Caddesi - Ahmet Vefik Paşa Caddesi - İzmir Yolu Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 22.09.2020 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.