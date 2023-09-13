Nilüfer’in 6 mahallesi okul bekliyor

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan 29 Ekim, 23 Nisan, Altınşehir, Balat, Ertuğrul, Yüzüncüyıl Mahalle Komiteleri, mahallerine okul yapılması için çağrıda bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Nilüfer’in 6 mahallesi okul bekliyor

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan 29 Ekim, 23 Nisan, Altınşehir, Balat, Ertuğrul, Yüzüncüyıl Mahalle Komiteleri, mahallerine okul yapılması için çağrıda bulundu.

Nilüfer ilçesindeki 23 Nisan, 29 Ekim, Altınşehir, Balat, Ertuğrul ve Yüzüncüyıl mahalleri TÜİK'in 2022 verilerine göre toplam nüfusu 104 bin 951, 5 ile 14 yaş arası öğrenci nüfusu ise 16 bin 728 olarak açıklandı. Halihazırdaki devlet okullarının toplam kontenjanı ise 4 bin 238 öğrenci olması 6 mahalledeki vatandaşları çıkmaza soktu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eşit, nitelikli, ulaşılabilir, kamusal eğitim hakkı ve çocukların geleceğini savunmak için bir araya gelen mahalle komiteleri, yetkilileri görev davet etti.

"Nilüferin göbeğinde 2 mahallenin okulu bile yok"

Nilüfer ilçesindeki 6 mahallenin 3'ünde ilkokul, 5'inde ise ortaokul olmadığını dile getiren komiteler, "Nilüfer ilçesinin göbeğinde bulunan 23 Nisan ve 29 Ekim mahallelerinde ise ilkokul ne de ortaokul mevcut. Ertuğrul Mahallesi 60 yıl önce köy statüsünde olmasına rağmen bir ilkokula sahipken, bugün 10 yıldır sürdürdükleri eğitim hakkı mücadelesine rağmen halen bir ilkokula sahip değil. 6 mahallemizde var olan 4 devlet okulunun öğrenci kapasitesi 4 bin 238'tür. Ancak bu bölgede 5 - 14 yaş aralığında 16 bin 728 öğrenci mevcut. Devlet bugün bu bölgedeki öğrenci sayısının sadece 4'te 1'ine yetecek kapasitede kamusal eğitim hizmeti sağlıyor. Mahallelerinde okul olmayan veliler, öğrencilerini servis veya kendi imkanlarıyla diğer mahallerdeki okullara götürmek zorunda kalıyor" dedi.

Yapılan her türlü çağrıya rağmen yetkililerin "bütçe yok, uygun parsel yok, öğretmen yok, sponsor yok" diyerek çocukları özel okullara gönderilmesi konusunda mecbur bırakıldığını belirten komite yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü;

"Mahalle sınırlarımız içerisinde bu bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacak sayı ve nitelikte, eğitim alanı olarak ayrılmış parseller mevcuttur. Bütçe bulunacak, öğretmen atanacak, yapmakla yükümlü olduğunuz okullarımız yapılacak. Çünkü eğitim temel bir insan hakkıdır ve devlet her yurttaşa, kişiliğinin tüm yönlerini geliştirmesi için gereken eğitimi ulaşılabilir bir kamu hizmeti olarak sağlamakla yükümlüdür. Şuan yetersiz okul yüzünden öğrenciler sınıflarda zorluk çekmektedir. Öğrenciler verimli ders alamamaktadır. Bugün burada çocuklarımızın kamusal, eşit, nitelikli bir eğitimin sağlandığı okullara kavuşması için mücadeleye başladığımızı ilan ediyor, eğitim hakkına ve geleceğimize sahip çıkacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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