Nima Entezari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nima Entezari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nima Entezari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nima Entezari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nima Entezari 18 Temmuz 1996 tarihinde Babol, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da نیما انتظاری şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nima Entezari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nima Entezari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Nima Entezari'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nima Entezari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nima Entezari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nima Entezari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nima Entezari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Khooneh U21

1 Temmuz 2017 yılında Khooneh

1 Temmuz 2018 yılında Pars Jam

16 Eylül 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

2 Eylül 2021 yılında Havadar SC

Nima Entezari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nima Entezari şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.