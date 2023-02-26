Nima Mirzazad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nima Mirzazad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nima Mirzazad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nima Mirzazad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nima Mirzazad 27 Şubat 1997 tarihinde Bandar Anzali, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da نيما ميرزازاد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nima Mirzazad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diaco yapmaktadır. Nima Mirzazad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nima Mirzazad'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nima Mirzazad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nima Mirzazad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nima Mirzazad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nima Mirzazad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Malavan

1 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

25 Ağustos 2021 yılında Sepahan

8 Şubat 2022 yılında Sanat Naft

30 Haziran 2022 yılında Sepahan

Nima Mirzazad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nima Mirzazad şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Nima Mirzazad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 44 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İran U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İran U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İran U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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