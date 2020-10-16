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Nimes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de futbol heyecanı devam ediyor. 6. haftada oynanacak olan Nimes - PSG maçı haftanın önemli maçları arasında görülüyor. Peki, Nimes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

Nimes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de milli aranın ardından futbol heyecanı tekrar devam ediyor. Yıldızlar topluluğu PSG, deplasmanda Nimes'in karşısına çıkıyor. Bu sezon ligde 6 maçta 12 puan toplayan PSG, ilk iki maçını kaybettikten sonra son dört karşılaşmayı kazandı. Nimes karşısında da favori gösterilen PSG'nin, bu maçı da kazanarak galibiyet serisini 5'e çıkarması bekleniyor. Nimes ise ligde 6 haftanın sonunda 8 puan ile 13. sırada  yer alıyor. Cuma gecesi oynanacak Nimes - PSG maçı için merak edilenleri haberimizde verdik. Peki, Nimes - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

NİMES - PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1 6. hafta maçında Nimes - PSG karşı karşıya gelecek. Les Costieres'de oynanacak olan zorlu mücadele bu akşam saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Clement Turpin tarafından yönetilecek. 

HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Ligue 1'de sezonun 6. hafta maçında Nimes - PSG karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, bu akşam saat 22.00'de beIN SPORTS HD 4 kanalından şifreli yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital ortamlarda şifresizde izlenebilecek. Nesine.com üzerinden şifresiz şekilde izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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