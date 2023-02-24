Nimrod Baranyai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nimrod Baranyai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nimrod Baranyai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nimrod Baranyai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nimrod Baranyai 6 Ağustos 2003 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nimrod Baranyai Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Nimrod Baranyai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nimrod Baranyai'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nimrod Baranyai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nimrod Baranyai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nimrod Baranyai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nimrod Baranyai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2020 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2021 yılında Debrecen II

1 Ağustos 2021 yılında Debrecen

3 Şubat 2023 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2023 yılında Debrecen

Nimrod Baranyai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nimrod Baranyai şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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