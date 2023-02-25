Ning Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ning Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ning Jiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ning Jiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ning Jiang 1 Eylül 1986 tarihinde Qingdao şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 姜宁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ning Jiang Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ning Jiang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 13 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ning Jiang'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ning Jiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ning Jiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ning Jiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ning Jiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında GZ Evergrande

11 Ocak 2013 yılında GZ R&F

1 Ocak 2016 yılında HB CFFC

11 Temmuz 2019 yılında TZ Yuanda

13 Ağustos 2020 yılında QD Hainiu

Ning Jiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ning Jiang şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Ning Jiang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 15 numaralı formasıyla 17 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 6 gol atmıştır.

Çin Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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