Ning Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ning Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ning Lu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ning Lu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ning Lu 26 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 芦宁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ning Lu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ning Lu'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ning Lu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ning Lu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ning Lu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ning Lu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2016 yılında Renhe Reserve

14 Temmuz 2017 yılında DL Chanjoy

31 Aralık 2017 yılında Renhe Reserve

28 Şubat 2018 yılında HLJ Lava Spring

29 Nisan 2022 yılında SC Jiuniu

30 Ağustos 2022 yılında CC Yatai

Ning Lu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ning Lu şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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