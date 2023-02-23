Nini Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nini Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nini Popescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nini Popescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nini Popescu 26 Nisan 1994 tarihinde Ploiești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Nini Adrian Popescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nini Popescu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nini Popescu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nini Popescu'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nini Popescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nini Popescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nini Popescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nini Popescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Petrolul

3 Ağustos 2013 yılında Unirea Slobozia

31 Aralık 2013 yılında Petrolul

8 Ocak 2014 yılında ACSM Campina

24 Nisan 2014 yılında Petrolul

15 Ağustos 2014 yılında Gloria Buzau

31 Aralık 2016 yılında Petrolul

17 Temmuz 2019 yılında FC Arges

2 Ekim 2020 yılında CSM Resita

1 Temmuz 2021 yılında Concordia

15 Temmuz 2022 yılında Gloria 2018

1 Ocak 2023 yılında CSC Selimbar

Nini Popescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nini Popescu şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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