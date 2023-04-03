Nino Duic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Duic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nino Duic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nino Duic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nino Duic 26 Ocak 2005 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nino Duić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nino Duic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nino Duic'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Nino Duic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nino Duic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Şubat 2017 yılında Hajduk Alt.
1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2022 yılında Hajduk U19
Nino Duic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nino Duic şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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