Nino Kouter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Kouter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nino Kouter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nino Kouter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nino Kouter 19 Aralık 1993 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nino Kouter Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Nino Kouter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nino Kouter'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nino Kouter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nino Kouter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nino Kouter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nino Kouter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında NK Carda

31 Aralık 2011 yılında NS Mura

1 Ocak 2013 yılında DNŠ Zavrč

31 Ocak 2014 yılında Verzej

1 Temmuz 2016 yılında Bad Radkersburg

1 Temmuz 2017 yılında NS Mura

3 Ağu 2021 yılında Manisa FK

1 Temmuz 2022 yılında NK Celje

Nino Kouter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nino Kouter şuan NK Celje takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nino Kouter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Tisina, ND Mura

Slovenya takımında 14 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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