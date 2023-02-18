Nino Kukovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Kukovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nino Kukovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nino Kukovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nino Kukovec 6 Mayıs 2001 tarihinde Slovenj Gradec şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nino Kukovec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nino Kukovec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nino Kukovec'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nino Kukovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nino Kukovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nino Kukovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nino Kukovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2018 yılında Fiorentina U19

4 Ocak 2021 yılında NK Celje

1 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

29 Kasım 2022 yılında Iglesias

31 Ocak 2023 yılında Kety Bistrica

Nino Kukovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nino Kukovec şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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