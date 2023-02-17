Nino Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nino Milic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nino Milic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nino Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nino Milic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nino Milic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nino Milic 1 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur.  Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Nino Milić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nino Milic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Nino Milic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nino Milic'nin NK Celje ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nino Milicboyu ve yaşı kaç

Nino Milic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nino Milic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nino Milic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nino Milic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Maribor U19

7 Ocak 2022 yılında NK Celje U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Celje

Nino Milic kimdir

Nino Milic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nino Milic şuan NK Celje takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Nino Milic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Ağu 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Nino Milic nereli

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