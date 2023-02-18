Nino Mohorovicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Mohorovicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nino Mohorovicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nino Mohorovicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nino Mohorovicic 25 Nisan 2000 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Nino Mohorovičić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nino Mohorovicic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Nino Mohorovicic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nino Mohorovicic'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Nino Mohorovicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nino Mohorovicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nino Mohorovicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nino Mohorovicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka U19

9 Şubat 2018 yılında NK Orijent 1919

28 Eylül 2020 yılında NK Opatija

19 Şubat 2021 yılında Vis Artena

9 Temmuz 2021 yılında NK Orijent 1919

Nino Mohorovicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nino Mohorovicic şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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