Nino Nedzibovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Nedzibovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nino Nedzibovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nino Nedzibovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nino Nedzibovic 9 Şubat 1997 tarihinde Metkovic şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nino Nedzibovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nino Nedzibovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nino Nedzibovic'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nino Nedzibovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nino Nedzibovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nino Nedzibovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nino Nedzibovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2014 yılında Sarajevo U17

30 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar U19

25 Şubat 2015 yılında Slavija S. U19

26 Ağustos 2016 yılında FK Famos

10 Şubat 2017 yılında Slavija S.

30 Temmuz 2020 yılında FK Famos

6 Ağustos 2021 yılında Slavija S.

Nino Nedzibovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nino Nedzibovic şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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