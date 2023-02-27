Nino Noordanus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Noordanus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nino Noordanus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nino Noordanus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nino Noordanus 5 Mart 2001 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nino Noordanus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Sports yapmaktadır. Nino Noordanus, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nino Noordanus'nin FK Liepaja ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Nino Noordanus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nino Noordanus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Alphense B. Jgd
1 Temmuz 2018 yılında NEC U19
1 Temmuz 2020 yılında ADO U21
30 Temmuz 2022 yılında Excelsior M
31 Aralık 2022 yılında ADO U21
1 Ocak 2023 yılında Liepaja
Nino Noordanus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nino Noordanus şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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