Nino Ziswiler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nino Ziswiler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nino Ziswiler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nino Ziswiler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nino Ziswiler 23 Ekim 1999 tarihinde Spiez şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nino Ziswiler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Nino Ziswiler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nino Ziswiler'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nino Ziswiler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nino Ziswiler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nino Ziswiler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nino Ziswiler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Thun U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Thun U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun

Nino Ziswiler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nino Ziswiler şuan FC Thun takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nino Ziswiler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Spiez (2007-2011), FC Thun (2011-)

İsviçre U20 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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