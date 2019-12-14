Ninova AVM dev kadrosuna birini daha ekledi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna birini daha ekledi.

Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır'ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, Özdilek ev tekstil mağazasını da bünyesine alarak büyümeye devam ediyor. Özdilek mağaza müdürü Hüseyin Ulusoy, 96'ıncı ev tekstil mağazasını Ninova Park AVM'de açtıklarını söyledi. Ulusoy, "Bu yıl hedefimiz 100 mağaza açmak. 2020'nin sonuna kadar da 200 tane ev tekstil mağaza hedefimiz var. Diyarbakır'da Ninova'da açtığımız ikinci şubemiz. Burada benle birlikte 3 kişi istihdam durumundayız. Bu bir zincirdir. Şubeler arttıkça istihdamda artıyor. Bizim başarımız başka mağazaların açılmasına vesile oluyor. Burada başarılı olduğumuzda başka yerde de şube açıp böylelikle istihdam sayımızda artmış olacak. İlgi alaka gayet güzel. AVM güzel. Yoğunluğu bayağı oluyor. Ekibimizle birlikte Diyarbakır'da güzel şeyler başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA