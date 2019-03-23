Ninova AVM dev kadrosunu büyütüyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM bünyesinde barındırdığı dev kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır'ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, Journey giyim mağazasını genişleterek Diyarbakırlı vatandaşlarının hizmetine sundu. Diyarbakırlılara hizmet vermek için dev kadrosuyla büyümeye ve yatırım yapmaya devam ettiğini belirten AVM Genel Müdürü Salih Erdoğan, Türkiye'nin en önemli markaların mağazalarına yer vermekten mutluluk duyduğunu aktardı. Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi artık Diyarbakır, Ninova Park Alışveriş Merkezinin açılışlarına alıştı. Journey mağazamızda yeni yerinde yeni dizaynıyla sizlerin hizmetine sunmaktan büyük şeref duyuyoruz. Bu sayede alışveriş merkezimizin doluluk oranını yüzde yüzlerle devam edecek. Journey bayan markası sekmentinde Ninova Park Alışveriş Merkezinde bulunmasından bizde sevinç ve kıvanç duyuyoruz. Bütün Diyarbakırlılara hayırlı ve uğurlu olsun diliyoruz, herkesi mağazamıza bekliyoruz" dedi.

1996 yılında üretici olarak bayan hazır giyim sektörüne giren, 2000 yılında açtığı ilk mağazası ile de mağazacılığa adım atan ve bugün Türkiye genelinde 100'den fazla noktada hizmet veren Journey firma sahibi Ercan Görür, daha çok ürün teşhir etmek için Diyarbakır'da büyüyeceklerini dile getirdi. Görür, "15 yıldır Diyarbakır'da varız, Ninova Park AVM'de ikinci yılımız. Mağazamızı avm içerisinde daha geniş bir yere taşıdık, artan maliyetlere rağmen fiyatlarımızı artırmadık. Kalitemizde ödün vermedik, o yüzden her dönemde tercih edilen markayız. Buda bize yeni imkan ve olanaklar sağlıyor, Ninova Park AVM'den memnunuz dolu ve iş yapan bir AVM. O yüzden burada büyümekten memnunuz, Diyarbakır halkına teşekkür ederiz bizi tercih ettiği için" diye konuştu.

Kaynak: İHA