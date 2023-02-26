Nir Bardea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nir Bardea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nir Bardea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nir Bardea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nir Bardea 25 Ocak 1996 tarihinde Rishon LeZion şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsrail,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da ניר ברדע şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nir Bardea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nir Bardea'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nir Bardea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nir Bardea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nir Bardea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nir Bardea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Ashdod

22 Ocak 2021 yılında Honvéd

8 Temmuz 2022 yılında M. Bnei Reineh

Nir Bardea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nir Bardea şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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