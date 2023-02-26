Nir Bitton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nir Bitton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nir Bitton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nir Bitton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nir Bitton 30 Ekim 1991 tarihinde Ashdod şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da ניר ביטון şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nir Bitton Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Nir Bitton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nir Bitton'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nir Bitton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nir_bitton_/

Nir Bitton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nir Bitton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nir Bitton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nir Bitton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Ashdod

30 Ağustos 2013 yılında Celtic

1 Temmuz 2022 yılında M. Tel Aviv

Nir Bitton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nir Bitton şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Nir Bitton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 3 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.